Успех года: «Магнит» собрал рекордный урожай

За этот год торговая сеть «Магнит» реализовала рекордные 48 тыс. тонн овощей (в прошлом году было 46 тыс. тонн). Огурцы, помидоры и салат выращивают в тепличном комплексе «Зеленая линия», что находится в Краснодарском крае. А после этого овощи продают в торговых точках по всей стране, в том числе и в Сибири.

Эксперты отмечают, что «Магнит» — один из немногих продуктовых ритейлеров в России, который не только продает, но и производит овощи и шампиньоны, передаёт retail.ru

Ранее мы рассказали о финансовых проблемах сети. В ноябре стало известно о снижении чистой прибыли из-за непланомерной политики руководства компании и о грядущих массовых сокращениях. Чтобы избежать усугубления ситуации, советом директоров было принято решение взять деньги у гендиректора сети Сергея Галицкого.