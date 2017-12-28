Нет причин: ЦБ не намерен бороться с инфляцией в 2018 году

Банк России не станет повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией в 2018 году, пишет газета «Известия».

ЦБ уточнил, что в 2017 году инфляция была замедлена хорошим урожаем и крепким курсом рубля.

К концу года регулятор прогнозирует инфляцию в стране на уровне 2,4–2,6% и повышение её до 4% в будущем году.

Некоторые эксперты дают совсем оптимистичные прогнозы, что в феврале инфляция и вовсе может упасть до 2,1%.

А в марте выборы президента.