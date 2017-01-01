Всем на работу: Длинные новогодние праздники тормозят развитие экономики

Уже не первый год члены партий ЛДПР и КПРФ предлагают отменить длинные новогодние праздники. Причём коммунисты утверждают, что многие россияне сами просят сократить число выходных.

При этом партия ЛДПР предлагает вместо них учредить несколько новых праздников.

Например,18 марта — день присоединения Крыма к России.

Многие экономисты отмечают, что в эти дни производительность в стране резко падает, что сильно тормозит развитие экономики.

Но пока эти предложения не поддерживают в правительстве. Напомним, мы выходим на работу 9 января.