Летим в другие страны: Сколько россиян встретили Новый год в самолёте

Этот новый год не для всех был праздником. Как сообщает Лайф.ру, в ночь на 1 января россияне воспользовались услугами 18 авиаперевозчиков, и было выполнено более 40 рейсов.

Причём пассажиры активно перемещались не только в пределах страны, чаще они жертвовали праздником ради полёта в тёплые страны — Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Индия, Катар, Турция, Мальдивы и тд.

Издание уточняет, что самым поздним 31 декабря был рейс Qatar Airways из Москвы в Доху. Он стартовал в 23:55. Пятью минутами ранее вылетел рейс Emirates в Дубаи.