Вспомнил Конституцию: Путин рассказал об укрупнении регионов

Владимир Путин пообещал, что укрупнение не будет навязываться регионам. Об этом он заявил на заседании Госсовета 27 декабря, пишет «Давыдов.Индекс».

Президент считает, что укрупнение регионов необходимо для улучшения инвестиционного климата в стране. Этот процесс нередко оказывается целесообразным, но есть и спорные моменты.

«Во-первых, у нас есть Конституция, есть соответствующие законы, мы не можем и не будем навязывать это в явочном порядке. Во-вторых, у нас уже было укрупнение регионов. В советское время были созданы крупные, мощные суперрегионы. Результат хорошо известен — распад Советского Союза,» — подчеркнул президент России.

Ранее во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявлял, что никаких государственных планов по укрупнению регионов нет.



При этом в проекте стратегии пространственного развития России до 2030 года, подготовленном ранее Минэкономразвития, говорится об укрупнении регионов.

Авторы документа обратили внимание на то, что федеральные округа развиваются крайне неравномерно. Наиболее благополучная ситуация сейчас наблюдается в ЦФО, численность которого постоянно растет, как и его валовый продукт и стоимость основных фондов отраслей экономики. При этом концентрация населения и экономической активности в крупнейших агломерациях страны приведет к диспропорции развития регионов. Для решения всех этих проблем предлагалось создание макрорегионов, осуществляющих долгосрочные мегапроекты межрегионального сотрудничества, "обеспечивающих синергетический эффект от взаимодополняющей реализации перспективной экономической специализации регионов и способствующих встраиванию России в систему мировых хозяйственных связей".

В апреле 2016 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России пришла пора провести укрупнение регионов России, чтобы повысить качество жизни людей, проживающих в заведомо нежизнеспособных регионах.

"Я сторонник перекройки карты регионального плана. Есть субъекты федерации, которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы. Надо укрупнять регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования. Не должен человек страдать из-за того, что он живет в малообеспеченном и не очень перспективном для развития регионе, а не в другом, богатом," — заявила она.

В СМИ после этого выдвигались версии, что объединение субъектов начнется после президентских выборов в марте 2018 года. Под укрупнение могут попасть и регионы, которые входят в состав Уральского федерального округа.

Позднее, в мае, от этой идеи в верхней палате российского парламента решили отказаться. Вместо этого Совфед совместно с Белым домом разработали проект совершенствования региональной политики. Документ предполагает повышение качество жизни территорий, но без юридического укрупнения регионов.



Предыдущая кампания по укрупнению российских регионов проводилась в 2000-е годы. Первым прецедентом стало объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермский край. Референдум по этому вопросу проводился в декабре 2003 года, новый регион в составе Российской Федерации появился 1 декабря 2005 года.

Вслед за Пермским краем укрупнение решили провести в Красноярском крае. Идея объединения Красноярского края и входящих в его состав Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов обсуждалась еще при губернаторе Александре Лебеде, но тогда из-за разногласий в руководстве края и автономных округов эта идея оказалась неосуществимой. Ситуация изменилась, когда губернатором Красноярского края стал Александр Хлопонин, который, будучи до этого главой Таймыра, критиковал идею объединения, но после того, как стал губернатором края, стал ее осторожным, а затем и активным сторонником. Референдум по этому вопросу прошел в апреле 2005 года, а официально регионы объединились 1 января 2007 года.

Также в дальнейшем произошло объединение Камчатской области и Корякского автономного округа в Камчатский край, Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа в Забайкальский край.

Идею укрупнения регионов оценивает политолог, кандидат философских наук, член Общественной палаты Тюменской области Андрей Шуклин:

"На мой взгляд, с этим вопросом не стоит торопиться. Президент абсолютно прав, когда говорит о том, что выбор, объединять территории или нет, должен оставаться за людьми, проживающими на них. <...> Мне кажется, укрупнение создаст больше минусов, чем плюсов. В ходе него возникнет громоздкость управления.

Возможно, стоит объединять слабые субъекты РФ, которые не состоянии справляться с поставленными задачами. И начинать надо не с Уральского федерального округа, а с Центрального, именно в этом округе находятся очень маленькие субъекты РФ. <...> Объединение отдельных регионов в ЦФО может дать позитивный эффект. <...> Одним словом, в вопросе укрупнения нужно спокойствие и индивидуальный подход."



Председатель городской общественной палаты Шадринска (Курганская область) Анатолий Хохлов поддерживает позицию президента:

"Я с Владимиром Владимировичем Путиным полностью согласен. Укрупнение регионов — вопрос тонкий, требующий внимательного изучения. <...> Мне кажется, объединение страшно потерей статуса субъекта РФ и неизвестно, лучше от этого будет или хуже. Нужно очень внимательно и строго подходить к этому вопросу. Иначе сможем натворить нехороших дел, а потом придется их расхлебывать."

Доктор политических наук, профессор НИУ ВШЭ Александр Скиперских считает возвращение к теме укрупнения регионов попыткой "оживления" президентской кампании:

"Мне кажется, что это очень непростая инициатива и, скорее всего, она появилась, как некий пробный шар, с целью повысить интерес к самой президентской кампании и к тому пространству, которое откроется после него. Честно говоря, чисто технически я не представляю, как идея объединения сможет реализоваться в современной России. <...> Если даже инициатива укрупнения регионов и будет иметь место, то сложно предположить, что после объединения или присоединения территории станут работать лучше и качественнее."

novokuznetsk.su

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