Предвыборная гонка: Путин потратил на своё выдвижение почти миллион

На организацию выдвижения Владимира Путина в кандидаты президента как минимум пять человек выделили в целом 900 тысяч рублей. По словам члена инициативной группы Александра Карелина, эти деньги пошли на аренду помещения, оплату нотариуса и другие организационные расходы

По информации РБК, среди спонсоров есть секретарь генсовета «Единой России » Андрей Турчак, спортсмен Денис Лебедев и глава РСПП Александр Шохин.

Напомним, выдвижение Путина произошло 26 декабря в 57 павильоне ВДНХ. Его поддержали политики, бизнесмены, спортсмены и представители культуры. Самого кандидата не было на мероприятии из-за плотного рабочего графика.

Политологи сходятся во мнении, что Путин тем самым показал, что за него голосует народ.