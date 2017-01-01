Считали по-другому: Специалисты назвали реальный уровень зарплат в России

Специалисты подсчитали средний доход россиянина с учётом регионального прожиточного минимума. Кроме этого из зарплаты был вычтен подоходный налог, чтобы можно было увидеть, сколько россиянин получает непосредственно на руки.
Проанализировав ситуацию, специалисты пришли к выводу, что подавляющее число россиян получают около 25 тысяч рублей в месяц.
Самые высокие зарплаты замечены в центральной части страны — в Санкт-Петербурге, Москве.
Хуже всего дела обстоят на Кавказе и юге Восточной Сибири.
Напомним, по официальным данным жители Кемеровской области зарабатывают больше 30 тыс. руб. Неоднократно независимые экономисты призывали изменить схему подсчета, так как данные сильно отличаются от действительности
novokuznetsk.su
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