Считали по-другому: Специалисты назвали реальный уровень зарплат в России

Специалисты подсчитали средний доход россиянина с учётом регионального прожиточного минимума. Кроме этого из зарплаты был вычтен подоходный налог, чтобы можно было увидеть, сколько россиянин получает непосредственно на руки.

Проанализировав ситуацию, специалисты пришли к выводу, что подавляющее число россиян получают около 25 тысяч рублей в месяц.

Самые высокие зарплаты замечены в центральной части страны — в Санкт-Петербурге, Москве.

Хуже всего дела обстоят на Кавказе и юге Восточной Сибири.

Напомним, по официальным данным жители Кемеровской области зарабатывают больше 30 тыс. руб. Неоднократно независимые экономисты призывали изменить схему подсчета, так как данные сильно отличаются от действительности