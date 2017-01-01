Выбирайте любой новогодний подарок и узнайте, какое жильё лучше всего соответствует вашему характеру

Строительно-инвестиционная компания «УК Союз» поздравляет Новокузнецк с наступающим Новым годом и предлагает всем новокузнечанам и новокузнечанкам пройти весёлый новогодний тест.

Приготовьтесь поднять своё настроение до правильного праздничного «градуса»! Возможно, что в итоге вы узнаете о себе что-то новое и даже откроете завесу над тайной будущего, которое обязательно начнёт исполнять ваши самые заветные желания, не дожидаясь полночи 31 декабря.

Просто загляните в мешок деда Мороза и, прислушиваясь к своему внутреннему голосу, выберите для себя любой подарок, который нравится вам больше всего. Узнаете много интересного!

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