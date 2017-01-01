Глава Минфина советует: Названа лучшая валюта для сбережений

По словам главы министерства финансов РФ Антона Силуанова, безопаснее всего хранить сбережения в отечественной валюте, т.е. в рублях. Об этом он рассказал в эфире «Россия 1».

«Лучший вариант — это, конечно, наш рубль, наша национальная валюта», — подчеркнул он.

Чиновник посоветовал вкладывать деньги в активы, которые приносят максимальную прибыль. Среди таковых министр назвал федеральные облигации, депозиты. Выгодно также хранить деньги на счетах в крупных банках под максимальный процент.

Ранее мы рассказали, что ЦБ начал зачищать и крупные банки. Поэтому сейчас финансовые проблемы испытывают такие крупные банки как «Открытие» и «Промсвязьбанк».