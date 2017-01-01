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Новость от 29 декабря 2017

Дорога дальняя: Фигурантам «дела замов Тулеева» предъявили обвинение

Участникам резонансного «дела замов Тулеева» предъявили обвинение.

Год спустя резонансных событий, закончившихся арестом нескольких заместителей Амана Тулеева, фигурантам дела предъявили обвинение.

Однако адвокаты настаивают на невиновности. В частности, защита Александра Данильченко утверждает, что заявленная сумма ущерба не могла составить 3 млрд рублей, пишет агентство «Интерфакс-Сибирь».

Также защита напомнила, что в показаниях потерпевший, Антон Цыганков (владелец 51% акций разреза «Инской»), не говорил, что Данильченко угрожал ему или высказывал имущественные требования. В связи с этим адвокаты не согласны с привлечением экс-зама Тулеева к делу, так как из обвинительного заключения неясно, что именно Данильченко совершил в составе группы фигурантов.

Напомним, о резонансном деле о вымогательстве акций стало известно в ноябре 2016 года. Нескольких высокопоставленных чиновников, сотрудников кузбасского Следкома, кузбасского олигарха Александра Щукина и его доверенное лицо Геннадия Вернигора обвинили в вымогательстве акций разреза «Инской». Тогда губернатор Аман Тулеев выступил в защиту экс-подчинённых и назвал всё происходящее «дракой за уголь».

novokuznetsk.su

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