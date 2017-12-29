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Новость от 29 декабря 2017

Для облегчения жизни: Медведев выделил более 30 млрд рублей на лекарства

Сегодня, 29 декабря, опубликован документ на сайте кабмина.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о выделении 31,6 млрд рублей отдельным категориям россиян в разных регионах на лекарства и специализированные продукты лечебного питания в 2018 году, передаёт РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в следующем году будут увеличены расходы на медицину. 

Но некоторые эксперты заявляют, что помимо вливания финансовых средств в сферу здравоохранения, нужно реализовывать масштабные реформы, иначе через несколько лет деньги уже не помогут.

novokuznetsk.su

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