ТОП-10 событий НкАЗа в 2017 году

В уходящем году среди главных итогов работы Новокузнецкого алюминиевого завода – не только высокие производственные показатели, но и масштабные социальные проекты. Мы выбрали самые заметные и важные для Новокузнецка и его жителей события, инициатором которых стала компания РУСАЛ.

1. В рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между РУСАЛом и администрацией Кемеровской области компания направила очередные 100 млн. рублей на развитие инфраструктуры Новокузнецка.

На эти средства:

построено водопропускное сооружение через водозащитную насыпь по ул. Прибрежная в Орджоникидзевском районе;

появилось освещение на улицах: Херсонской, Фесковской, Обнорского, Молодежной, Одесской и Геологической;

отремонтированы обветшавшие фасады 4-х многоквартирных домов: ул. Ленина, 52, 56, 74 и 81;

благоустроен Сад Алюминщиков;

для открытия в 2018 году Центра развития одаренных детей выкуплено здание по ул. Петракова, 36а и проведен первый этап ремонтных работ;

в школе № 24 отремонтированы кровля и фасад, заменены окна, благоустроена прилегающая территория;

у Сквера борцов революции, остановок «Метелкина» и «30-й квартал» установлены светофорные объекты, а на участке от ул. Ленина, 11 до ул. Конева отремонтирован тротуар;

в школе-интернате №88 отремонтированы кровля, внутренние стены и потолок перехода из жилого корпуса в здание столовой;

в ботаническом саду НФИ КемГУ в с. Атаманово построен пруд для редких водных растений;

в библиотеке «Крылья» муниципальной информационной библиотечной системы отремонтированы помещения;

на ул. Малоэтажная выполнен первый этап ремонта дорожного полотна;

2. На грант по программе «Территория РУСАЛа» (2,3 млн руб.) на базе детско-юношеского центра «Орион» открылся детский центр профессий «Город мастеров».

«Город мастеров» — модель небольшого города, в котором всё как в настоящей жизни, но его основными «жителями» и посетителями являются дети. В более чем 30 специально оборудованных мастерских ребята могут попробовать себя в роли взрослого – на выбор у них 80 профессий. Гости детского центра профессий выступают не только в качестве потребителей, но и производителей товаров и услуг, получают представление о труде, вложенном в производство, учатся ценить свой и чужой труд.

3. Экологический марафон «Зеленая волна»

Весной и осенью в Новокузнецке проходил экологический марафон РУСАЛа, в рамках которого инициативные жители города получали гранты в размере до 10 000 руб. на посадку деревьев и кустарников. Были высажены деревья в Бульварном переулке Кузнецкого района, в сквере 65-летия Победы и территории школы №71 были установлены кормушки для птиц, на месте пустыря на Малоэтажке появился новый сквер.

4. В июне в рамках фестиваля РУСАЛ ФестивAL #Театр в Драматическом театре выступили выпускники Школы-студии МХАТ 2016 года – мастерская Виктора Рыжакова «ИюльАнсамбль». Спектакли «Несовременный концерт» и «С любимыми не расставайтесь» по произведению Александра Володина посетили около полутора тысяч новокузнечан — любителей театрального искусства.

В ноябре в рамках фестиваля РУСАЛ ФестивAL #Наука состоялась экскурсия воспитанников Детского технопарка (Центр детского технического творчества «Меридиан») на Новокузнецкий алюминиевый завод, для учащихся 11 классов и студентов-первокурсников прошел интеллектуальный квиз «ALюментарно», для учащихся 5-6 классов — биологический квест.

Завершающим мероприятием стала интерактивная научная выставка, основной темой которой было «Устойчивое развитие, безопасный и благополучный мир будущего». Выставка состояла из нескольких тематических площадок. На площадке «Экосфера» все желающие узнали о технологиях рециклинга, способах получения «чистой» электроэнергии, научились изготавливать фильтры для воды.

В зоне «Биосфера» гости изучали строение человека, рассматривали под микроскопом микроорганизмы, выделяли молекулы ДНК, с помощью лапароскопического тренажера пробовали себя в роли хирургов.

В зоне «Техносфера» — знакомились с технологией 3D-сканирования, собирали роботов на солнечных батареях, строили с помощью манипулятора конструкции из кубиков и погружались в виртуальную реальность. В зале заседаний в этой время шли научно-популярные лекции известных научных журналистов Аси Казанцевой, Алексея Паевского, Анны Хоружей и показы научно-популярных фильмов канала «Наука».

5. НкАЗ третий раз подряд стал победителем отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда».

В конкурсе участвовали 56 предприятий из 24 регионов России. Третья подряд победа НкАЗа стала результатом системной работы по обеспечению комфортных и безопасных условий труда сотрудников завода.

6. В Новокузнецке прошли III благотворительные «Помогай-Игры».

Мероприятие организуется Центром социальных программ РУСАЛа, Советом молодежи и первичной профсоюзной организацией НкАЗа в партнерстве с администрацией Веревочного парка третий год подряд для развития добровольческих организаций города, работающих с социально незащищенными слоями населения.

Первый раз, в 2015 году, собранные средства были переданы волонтерам сообщества «Больничные клоуны», которые оказывают помощь детям из онкогематологического отделения детской больницы №4, в прошлом году – артистам с ограниченными возможностями здоровья — на организацию собственного про-театра «Крылья». В 2017 году собранные средства, 11 тысяч рублей, были переданы активистам социального проекта «Старость в радость» на приобретение необходимых вещей одиноким бабушкам и дедушкам, живущим в домах престарелых, организацию для них выездных экскурсий и мастер-классов.

7. При грантовой поддержке РУСАЛа в Новокузнецке началось благоустройство экологической тропы.

Благодаря гранту в размере 409 тыс. рублей по программе «Территория РУСАЛа» студенты и преподаватели НФИ КемГУ получили возможность обустроить популярную среди горожан экологическую тропу, оборудовав ее указателями и информационными щитами, чтобы и новокузнечане, и гости города могли самостоятельно совершать познавательные экскурсии. Маршрут тропы протяженностью 3 километра пролегает от Спасо-Преображенского собора до Водопадного ручья. Благодаря гранту РУСАЛа экотропа приобретет цивилизованный вид: все указатели будут соответствовать международным стандартам, а информационные щиты дадут полную картину растений и расположенных вдоль нее памятников природы.

8. НкАЗ освоил производство слитков SOW и начал поставки для французской компании Arcelor Mittal.

Металлургическая компания Arcelor Mittal занимается защитой стальных изделий от коррозии. Именно для этой цели французам и потребовался сплав алюминия с кремнием в виде слитков специальной формы SOW. Опытная партия была высоко оценена французской стороной. Сотрудничество с Arcelor Mittal на этом не остановилось. Недавно завод получил еще один запрос, на изготовление опытной партии чушек SOW-SLAB другой формы — слитки из алюминиевого сплава в форме параллелограмма.

9. На НкАЗе продолжается модернизация производства.

В целях снижения выбросов НкАЗа специалисты завода и Инженерно-технологического центра РУСАЛа совместно с учеными Сибирского отделения Всероссийского алюминиево-магниевого института разработали новую конструкцию электролизера РА-167 на предварительно обожженных анодах. Ее особенность в том, что используемые в конструкции аноды не спекаются («обжигаются») непосредственно в электролизере, выделяя вредные вещества, а поступают на завод уже готовыми.

Для отработки перспективной технологии был создан опытный участок электролизеров РА-167. Сейчас на нем работает 14 электролизеров этого типа, к концу 20187 года их число вырастет до 21. Для перевода на новую технологию четырех корпусов НкАЗа, специалисты завода и Инженерно-технологического центра РУСАЛа разработали и запустили в эксплуатацию участок монтажа анодов стоимостью 55 млн рублей.

Вырастут и инвестиции. Если в 2017 году НкАЗ направил на модернизацию 390 миллионов рублей, то в следующем году – уже 800.

10. В декабре НкАЗ получил положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации «Строительство газоочистных установок сухого типа серии электролиза № 8 АО «РУСАЛ Новокузнецк». В 2018 году начнется строительство первого газоочистного блока серии электролиза № 8.

«РУСАЛ Новокузнецк» поздравляет жителей города с наступающим Новым Годом!

Пресс-служба РУСАЛ-Новокузнецк.