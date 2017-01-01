Делают уникальные операции: Тулеев наградил врачей

Губернатор Кемеровской области отметил высокими наградами врачей, которые научились делать уникальные операции.
В Кемерове хирурги смогли помочь маленькому пациенту и дали ему возможность разговаривать, хирургическим способом восстановив гортань и язык (у малыша были аномалии с рождения и он не мог самостоятельно дышать и есть).
Операция была проведена на базе областной детской клинической больницы под руководством врача высшей квалификационной категории Вячеслава Вавина.
Он получил из рук губернатора орден Почета Кузбасса.
Высокими наградами отмечены медицинские работники, которые также принимали участие в операции.
Врачу-анестезиологу-реаниматологу высшей квалификационной категории областной детской клинической больницы Наталье Рудковской присвоено почетное звание «Лауреат премии губернатора Кемеровской области «Прорыв в будущее».
Нагрудный знак «Почетный работник здравоохранения Кузбасса» вручен операционной медицинской сестре областной детской клинической больницы Наталье Семеновой. Ее стаж работы в учреждении более 20 лет.
Медалью «За веру и добро» отмечены врач-анестезиолог-реаниматолог областной детской клинической больницы Анна Сбитнева и операционная медицинская сестра областной детской клинической больницы Светлана Токарева.novokuznetsk.su
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