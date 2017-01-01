Делают уникальные операции: Тулеев наградил врачей

Губернатор Кемеровской области отметил высокими наградами врачей, которые научились делать уникальные операции.

В Кемерове хирурги смогли помочь маленькому пациенту и дали ему возможность разговаривать, хирургическим способом восстановив гортань и язык (у малыша были аномалии с рождения и он не мог самостоятельно дышать и есть).



Операция была проведена на базе областной детской клинической больницы под руководством врача высшей квалификационной категории Вячеслава Вавина.