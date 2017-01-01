Как в Кузбассе решается вопрос с доступным жильём

Кемеровская область стабильно входит в пятёрку лидеров страны по рождаемости — только за прошлый год у нас появилось на свет 24 375 младенцев. В нынешнем году эта цифра, похоже, будет ещё больше. Да и по числу молодожёнов мы впереди практически всей Сибири — ежегодно в Кузбассе появляется порядка 20 тысяч новых семей.

Люди встречаются, влюбляются, женятся и становятся счастливыми мамами и папами, а потом — и не заметишь — родителями уже взрослых детей, которые начинают самостоятельную жизнь и обзаводятся собственными семьями и малышами. И, естественно, однажды перед каждым встаёт вопрос о своём жилье. Но какое выбрать?

Цены на «первичку» и «вторичку» кардинально не отличаются. Только старая квартира — это не вино, которое с течением лет лишь приобретает благородство букета. И потом, если говорить о строительстве с точки зрения технологий и концепций, то с 60-х, 80-х, нулевых оно ушло так далеко вперёд, что действительно добросовестные застройщики сегодня могут такое, о чём строители прошлого не смели даже мечтать.





Взять любую квартиру в ЖК «Цветной бульвар» — 1-комнатную, 2-комнатную, 3-комнатную. Многоквартирные дома этого жилого комплекса — семь современных 16-этажных красавцев — возводятся по энергоэффективной монолитно-кирпичной технологии, отлично себя зарекомендовавшей в наших совсем не «африканских» природно-погодных условиях. А в домах «Цветного бульвара» всегда удивительно тепло.

Плюс во всех квартирах установлена система приточно-вытяжной вентиляции, которой обычно оснащается только элитное жильё. В холодное время года воздух внутри твоей квартиры подогревается и обеспыливается, а когда становится тепло — поступает в дом в «свежем виде», но тоже лишённый пыли. А в итоге получается очень комфортный микроклимат.

Это что касается технологий, а теперь немного о строительных концепциях, которые тоже здорово изменились за последнее время. Важным моментом становится развитие микрорайона, где будет находиться жильё. И поэтому застройщик первым делом начал создавать инфраструктуру, необходимую будущим жильцам будущего жилого комплекса. Так, в шаговой доступности от первого дома «Цветного бульвара» — задолго до его сдачи — уже появился современный торговый центр «Московский».

Да и расположение нового жилищного комплекса — пересечение Притомского проспекта и улицы Волгоградской — можно назвать одним из самых удачных среди всех кемеровских ЖК. Во-первых, оно очень удобное в плане транспортной доступности. Плюс уже в ближайшем будущем здесь планируется проложить новую асфальтовую дорогу, которая соединит улицу Терешковой с бульваром Строителей.



До этого большого городского бульвара можно дойти пешком за несколько минут. Примерно столько же идти до красавицы Томи. Кстати, и на парк, и на реку открывается потрясающий вид из панорамных окон «Цветного бульвара». Хочется уединённых прогулок? Пожалуйста. Можно отдохнуть на собственном уютном прогулочном бульварчике внутри своего жилищного комплекса. А ещё недалеко от «Цветного бульвара» находится озеро Красное.

Развитое транспортное сообщение. Сформированная инфраструктура. Живописные прогулочные зоны и места семейного отдыха на придомовой территории. Что ещё нужно для счастья? Может, современные детские игровые и спортивные площадки с безопасным покрытием, расположенные во внутреннем дворе? А также большая парковка? Да, всё это тоже предусмотрено для маленьких и взрослых жителей нового жилого комплекса.

И ещё «кое-что» о концепциях сегодняшнего строительства — оно уже давно ушло от «старых добрых» подъездов с однотонно выкрашенными стенами. Действительно, в каждом доме «Цветного бульвара» особое внимание уделяется холлам.

Они просторные, красивые, дизайнерские, «наряженные» в гранит и разноцветную плитку. Так что ощущение, что ты находишься дома, появляется даже не на пороге твоей квартиры, а как только ты оказываешься на территории жилого комплекса. А для комфорта и безопасности жильцов здесь организованы контроль доступа и система видеонаблюдения.

Теперь об одном из главных плюсов самих квартир — все они отличаются свободной планировкой и оптимальным пространством. Площадь от 26,82 квадратного метра до 82,23. Панорамные окна. И волшебный полёт фантазии! Да, здесь можно сделать какую угодно планировку и отделку по своему вкусу и самым нестандартным желаниям.

А если к собственным дизайнерским талантам особого доверия нет — к вашим услугам помощь профессионалов, которые приготовили десятки интересных планировочных и отделочных решений для самых разных людей. Кстати, в жилищном комплексе «Цветной бульвар» открыты демонстрационные квартиры — там можно побывать и наглядно во всём убедиться.

И, разумеется, серьёзным плюсом этого жилья является его финансовая доступность. Во-первых цена — от 31700 рублей за квадрат. А главное — у застройщика «Цветного бульвара» в офисе можно получить консультацию по ипотечным программам от сотрудников банков, которые работают в центре продаж застройщика. А это более 10 солидных финансовых организаций,

которые предлагают самые заманчивые ипотечные продукты.

Например, Сбербанк на покупку квартиры в новом жилищном комплексе даёт ипотеку от 7,4% годовых — причём с первоначальным взносом в 15 процентов, в качестве которого к тому же можно использовать материнский капитал. ВТБ 24 кредитует будущих жильцов, начиная с 6,75% и с первоначальным взносом в 10 процентов. А хотите ипотеку от 6% годовых? Нет проблем. У одного из банков-партнёров застройщика есть и такое предложение.

Первые три дома ЖК «Цветной бульвар» будут готовы уже в следующем году. Строительство остальных завершится до 2020-го. Проверить, как оно идёт, и вообще подробно познакомиться со всей проектной и разрешительной документацией, а также с договорами долевого участия можно прямо на сайте. Застройщику скрывать нечего — он чётко выполняет свои обязательства и вводит каждый дом в эксплуатацию строго по графику.

И немного о застройщике — это известная в Кузбассе ассоциация строительных организаций «Промстрой». Компания производит полный цикл работ — начиная с проектирования и строительства жилых домов повышенной комфортности, комплексов котеджей, таунхаусов, а также торгово-развлекательных комплексов, бизнес-центров и так далее. И заканчивая реализацией и последующей эксплуатацией этих объектов.

У «Промстроя» для этого есть всё: собственные архитектурные, конструкторские и инженерные подразделения плюс крупные строительно-монтажные управления. А гарантии качества и достаточно высоких темпов строительства обеспечивает мощная промышленная база застройщика — собственный бетонный завод и изготавливающий пластиковые окна и двери завод «Финестра» плюс различные дополнительные производства.

В общем, кузбассовцы могут спокойно продолжать так же ударно встречаться, влюбляться и обзаводиться новыми семьями и малышами. Тем более что со своим жильём, считайте, вопрос уже решён.

Контакты:

Центральный офис: г.Кемерово, ул. Дзержинского, д.29.

График работы: понедельник — пятница с 08.30 -17.30. Обеденный перерыв с 12.30-13.30

Телефон: 8(3842) 77-33-33

Адрес сайта http://www.kps42.ru/



Центр продаж «Цветной бульвар»: г.Кемерово, пр.Московский, д.18, корп.1, кв.5.

График работы: c 11.00 — 19.00 без обеда и выходных

Телефон: 8(3842) 77-33-33

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