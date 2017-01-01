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Новость от 29 декабря 2017

Борется за власть: Навальный обжаловал в верховном суде отказ ЦИК в регистрации

Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Верховный суд с требованием обжаловать решение ЦИК. 

Напомним, в минувший понедельник ему отказали в регистрации инициативной группы, которая выдвинула его в кандидаты на пост президента.

Это решение комиссия приняла сославшись на его судимость. По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, иск будет рассмотрен судом уже завтра в 11 часов. 

Оппозиционер уверен, что он может баллотироваться в президенты, ведь его судимость не признаёт Европейский суд по правам человека. Алексей Навальный заявил, что будет оспаривать решение ЦИК и в Конституционном суде, передаёт Интерфакс.

novokuznetsk.su

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