Плохо и долго: Продолжительность жизни россиян увеличат до 76 лет к 2025 году

Новая госпрограмма развития здравоохранения в России предполагает увеличение средней продолжительность жизни россиян, пишет iz.ru.

Планируется, что к 2025 году в среднем россияне будут жить 76 лет.

Сегодня средняя продолжительность жизни в стране составляет 71 год.

При этом эксперты ожидают в ближайшие годы реформу пенсионного фонда страны, а накопительная часть пенсии уже несколько лет замораживается. Недавно Путин продлил заморозку и на 2018 год.

Также сегодня обсуждается возможность увеличения минимального стажа для выхода на пенсию с 7 до 30 лет. Это позволит поднять пенсии россиян, считают специалисты.

В Кузбассе средняя продолжительность жизни, по данным на 2016 год, составляет почти 69 лет. Это один из худших показателей по стране.

В Новокузнецке власти ранее составили среднесрочный прогноз до 2020 года, который предполагает увеличение численности населения города за счёт миграционных процессов.