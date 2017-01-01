Ожидаемо: Власти Новокузнецка рассказали, что мешает городу развиваться

В 2017 году администрация Новокузнецка составила среднесрочный прогноз социально-экономического развития города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Специалисты в числе прочего перечислили основные проблемы, сдерживающие социально-экономическое развитие Новокузнецка.

постепенное старение населения города Новокузнецка — как следствие процесса естественной убыли населения; дифференциация в уровне оплаты труда, которая способствует текучести и постоянному дефициту кадров в отдельных видах деятельности; структурная безработица, вызванная несовпадением структуры спроса и предложения на рабочую силу, нехватка квалифицированных трудовых ресурсов, в первую очередь по рабочим массовым профессиям и инженерных специальностей; снижение инвестиционных вложений в развитие предприятий города Новокузнецка; монопрофильная экономика города Новокузнецка; наличие сдерживающих факторов для предприятий моноотрасли – металлургии.