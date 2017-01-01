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Новость от 30 декабря 2017

Ожидаемо: Власти Новокузнецка рассказали, что мешает городу развиваться

В 2017 году администрация Новокузнецка составила среднесрочный прогноз социально-экономического развития города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Специалисты в числе прочего перечислили основные проблемы, сдерживающие социально-экономическое развитие Новокузнецка.

  1. постепенное старение населения города Новокузнецка — как следствие процесса естественной убыли населения;
  2. дифференциация в уровне оплаты труда, которая способствует текучести и постоянному дефициту кадров в отдельных видах деятельности;
  3. структурная безработица, вызванная несовпадением структуры спроса и предложения на рабочую силу, нехватка квалифицированных трудовых ресурсов, в первую очередь по  рабочим массовым профессиям и инженерных специальностей;  
  4. снижение инвестиционных вложений в развитие предприятий города Новокузнецка;
  5. монопрофильная экономика города Новокузнецка;
  6. наличие сдерживающих факторов для предприятий моноотрасли – металлургии.

novokuznetsk.su

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