Ожидаемо: Власти Новокузнецка рассказали, что мешает городу развиваться

В 2017 году администрация Новокузнецка составила среднесрочный прогноз социально-экономического развития города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Специалисты в числе прочего перечислили основные проблемы, сдерживающие социально-экономическое развитие Новокузнецка.
- постепенное старение населения города Новокузнецка — как следствие процесса естественной убыли населения;
- дифференциация в уровне оплаты труда, которая способствует текучести и постоянному дефициту кадров в отдельных видах деятельности;
- структурная безработица, вызванная несовпадением структуры спроса и предложения на рабочую силу, нехватка квалифицированных трудовых ресурсов, в первую очередь по рабочим массовым профессиям и инженерных специальностей;
- снижение инвестиционных вложений в развитие предприятий города Новокузнецка;
- монопрофильная экономика города Новокузнецка;
- наличие сдерживающих факторов для предприятий моноотрасли – металлургии.
novokuznetsk.su
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