Запрещено в России: ИГ взяло ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеграм канал.

«Ассоциированное с ИГ информагентство Amaq уточняет, что к взрыву в магазине «Перекресток» на площади Калинина причастен отряд Амнията (служба безопасности) исламских экстремистов. При этом террористы отказались предоставлять какие-либо доказательства», — уточняет издание.

28 декабря президент Владимир Путин назвал произошедшее в супермаркете терактом.

Взрыв в камере хранения магазина прогремел вечером 27 декабря. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следователи установили, что в супермаркете взорвалась самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. По последним данным, пострадали 13 человек.