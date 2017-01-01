В час по чайной ложке: новокузнечане 4 года не могут забрать свои миллиарды у НМБ

Четыре года назад, в начале января 2014, Центробанк отозвал лицензию у одного из крупнейших банков города «Новокузнецкого муниципального банка».

В общей сложности на счетах 4000 клиентов к этому моменту оказалось 14,5 млрд рублей. Требования на 1,7 млрд не включены в общий реестр и удовлетворены не будут вовсе.

80% вкладчиков отнесли к категории кредиторов первой очереди — тех, кто имеет право получить свои деньги раньше остальных.

По данным Агентства страхования вкладов (АСВ), на сегодня из 11,2 млрд рублей кредиторам первой очереди возвращено всего 3,2 млрд или 28%. Более 800 кредиторов третьей очереди, скорее всего, денег своих так и не дождутся.

Ранее АСВ сообщило, что срок расчётов с кредиторами первой очереди продлён по 20 марта 2018 г.