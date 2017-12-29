Бэк-вокал: В Совфеде прокомментировали повышение МРОТ до прожиточного минимума

Закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), подписанный в пятницу президентом России Владимиром Путиным — важное решение, заявил сенатор Валерий Рязанский.

По его мнению, в прожиточный минимум необходимо включать не только продукты питания и предметы первой необходимости, пишет РИА «Новости».

«Здесь важно отслеживать ценовой порядок, продовольственную группу товаров, промышленную, услуги», — пояснил сенатор. Он добавил, что человек «не может жить, руководствуясь только минимальной потребительской корзиной».

В пятницу президент подписал документ, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Ранее законопроект одобрили Госдума и Совет Федерации. С января МРОТ составит 85% от прожиточного минимума, или 9489 рублей, а год спустя этот показатель достигнет 100%. В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 7800 рублей.