Выборы животворящие: Путин простил долги россиян по налогам

Владимир Путин подписал закон о налоговой амнистии, которая списывает долги россиян по имущественным и транспортным налогам. По оценкам, простят около 150 млрд рублей. Ранее закон был принят Госдумой и одобрен в Совете Федерации.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Будут списаны задолженности физических лиц по налогам на недвижимость, земельные участки и транспортные средства, а также долги по пеням на 1 января 2015 года. Также по закону признаются безнадёжными долги индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2015 года по налогам, кроме НДПИ, акцизов и таможенного НДС. Кроме того, индивидуальным предпринимателям простят долги по страховым взносам и по пеням по состоянию на 1 января 2017 года.

novokuznetsk.su

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