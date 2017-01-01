Не пройти: Новокузнечане возмущены автохамством

В редакцию SU обратилась горожанка, которая пожаловалась на хамство водителей.

«Живу на Ильинке. В этом районе вообще нет никакой доступной среды – мамочки с колясками, велосипедисты, да и инвалиды вынуждены перебираться через высокие бортики. Вдобавок многие водители Новокузнецка ведут себя по-хамски. Сегодня утром, 30 декабря, ругалась прям — один умник припарковался, пешеходную дорожку почти перекрыл на Новоселов, 34, даже не моргнул. А ведь тут тоже мамы с колясками и санками ходят. Если ему тачку поцарапают, кто виноват будет?» — возмутилась Валентина.