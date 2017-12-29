Без шума и пыли: В России начнут выдавать кредиты «по удалёнке»

Открыть вклад или получить кредит можно будет практически в любом российском банке, ни разу его не посетив.

Закон об этом, дающий право банкам проводить удаленную идентификацию физических лиц, подписан президентом страны, пишет «РГ».

Для этого потребуется один раз прийти с паспортом в ближайший банк, который запишет видеоизображение и голос клиента. Эти данные будут храниться в системе портала госуслуг (Единая система идентификации и аутентификации) и при необходимости передаваться в ту кредитную организацию, в которую клиент пожелает обратиться через интернет. Предполагается, что оператором биометрической базы данных станет Ростелеком.

Удалённая идентификация физлиц резко усилит конкуренцию между банками и ослабит такое ключевое преимущество крупных игроков, как развитая сеть отделений. Кроме того, это позволит получить полноценный доступ к банковским услугам жителям малонаселенных территорий, где кредитные учреждения представлены слабо или их вовсе нет.

novokuznetsk.su

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