По традиции: Путин рассказал, с кем встретит Новый год

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин встретит Новый год с родными и близкими людьми.

«Традиционно Новый год он встретит дома, в кругу родных и близких, и друзей», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что для главы государства этот праздник всегда был семейным, поэтому он старался проводить его с родными, «за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно».

Напомним, наступающий год очень важен для Владимира Путина. Уже в марте пройдут выборы президента, а до этого времени необходимо реализовать много социальных проектов, которые он анонсировал в конце 2017 года. На днях был утверждён новый закон о помощи семьям при рождении первого ребёнка, вдобавок россиянам простили долги по налогам.