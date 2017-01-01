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ААА

Новость от 31 декабря 2017

Нешуточная борьба: Верховный суд огласил решение по жалобе Навального на ЦИК

‍Накануне Верховный суд не нашёл ничего противозаконного в действиях ЦИК и отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента.

Напомним, аналогичным способом ранее поступила и избирательная комиссия, сославшись на судимость оппозиционера по тяжкой статье.

По словам Алексея Навального, его права ущемлены, поэтому он будет продолжать  бороться за восстановление справедливости и обратится в ЕСПЧ, передаёт Интерфакс.

novokuznetsk.su

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