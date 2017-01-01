Нешуточная борьба: Верховный суд огласил решение по жалобе Навального на ЦИК

‍Накануне Верховный суд не нашёл ничего противозаконного в действиях ЦИК и отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента.

Напомним, аналогичным способом ранее поступила и избирательная комиссия, сославшись на судимость оппозиционера по тяжкой статье.

По словам Алексея Навального, его права ущемлены, поэтому он будет продолжать бороться за восстановление справедливости и обратится в ЕСПЧ, передаёт Интерфакс.