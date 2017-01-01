Для экономического роста: В правительстве заговорили о новых налогах для россиян

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, в ближайшее время необходимо внедрять новые налоги для населения. Об этом он заявил, выступая на съезде партии «Единая Россия».
По словам чиновника, новый налоговый режим лучше внедрить после президентских выборов. А суть реформы состоит в том, чтобы перераспределить налоговое бремя с бизнеса на население. Таким образом российские власти рассчитывают добиться быстрого экономического роста в стране, передаёт finanz.ru
"Смещение налоговой нагрузки с инвестиционной активности на потребительскую активность - это то структурное изменение, которое будет способствовать экономическому росту", - заявил Орешкин.
Он добавил, что налоговая система при этом должна быть "предсказуемой на длительный период времени". "Когда бизнес принимает решение совершать ту или иную инвестицию, он должен быть уверен, что именно такой объем налогов - это то, что он будет платить во время реализации своего инвестиционного проекта".
novokuznetsk.su
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