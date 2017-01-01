Для экономического роста: В правительстве заговорили о новых налогах для россиян

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, в ближайшее время необходимо внедрять новые налоги для населения. Об этом он заявил, выступая на съезде партии «Единая Россия».

По словам чиновника, новый налоговый режим лучше внедрить после президентских выборов. А суть реформы состоит в том, чтобы перераспределить налоговое бремя с бизнеса на население. Таким образом российские власти рассчитывают добиться быстрого экономического роста в стране, передаёт finanz.ru