Раскошелились: На сбор подписей Собчак потратила 3,6 млн, а Жириновский — один рубль

Избирательная комиссия опубликовала информацию о расходовании средств избирательных фондов кандидатов, которые открыли избирательные счета.

На 27 декабря, в целом кандидаты собрали почти 40,5 млн рублей, и успели потратить 13 млн.

Больше всех на сбор подписей потратила Ксения Собчак – 3, 65 млн. Другие кандидаты в разы скромнее. Отметим, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский ещё даже не начинал формировать избирательный фонд, поэтому на его счету чуть больше одного рубля.

Напомним, Владимир Путин потратил на организацию своего выдвижения около 900 тысяч рублей.

Всё ещё намерен участвовать в выборах и Алексей Навальный. Но ЦИК и Верховный суд его отказались регистрировать как кандидата из-за судимости.