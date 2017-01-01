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Новость от 31 декабря 2017

Скандал: В ролике «Единой России» девочка попросила Деда Мороза сделать Путина президентом

Многие интернет пользователи были возмущены, посмотрев предвыборное видео от Единой России. Там маленькая девочка просит Деда Мороза сделать Владимира Путина президентом в 2018 году. Она рассказывает о строительстве новых культурных объектов в России и просит волшебника помочь кандидату в президенты.

После волны негодования ролик был удалён.  При этом представители Единой России отметили, что это было сделано в «интересах чистоты избирательной кампании» и по совету ЦИК.

Напомним, в марте 2018 года пройдут выборы президента. Предвыборная кампания уже в самом разгаре. Ранее ЦИК опубликовала сведения о счетах кандидатов.

novokuznetsk.su

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