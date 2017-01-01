Полиция бездействует: В Новокузнецке продают опасную пиротехнику даже детям

Неравнодушный горожанин и руководитель волонтёрского движения в Новокузнецке «Хрюши против» Алексей Каспер рассказал о вопиющих нарушениях. По его словам, на улицах города продают пиротехнику без лицензии даже детям.

«Перед Новым годом активизировалась частники, продающие свои товары на стихийных рынках. Сейчас охотно реализуют пиротехнику прямо на улице несовершеннолетним (а как известно продавать ее можно только в специализированных магазинах и по паспорту от 18 лет). Неоднократно звонил в полицию. Последний раз 30 декабря. Ждал их на улице два часа. Но вот что я в итоге получил — наплевательское отношение, бросание трубки на «102» и не приехавший наряд. Полицейские, которых я «выловил» на улице, парня, торгующего петардами, просто ПОПРОСИЛИ уйти.

Это представители власти? На содержание этих людей идут налоги. Я в шоке. Сейчас готовлю обращение в налоговую, Роспотребнадзор и прокуратуру. Постараюсь добраться ещё до УСБ, пусть разбираются, почему под табличкой про запрет торговли сидят люди и торгуют продуктами сомнительного качества. Почему полиция не задерживает человека, прямо нарушающего закон у них под носом?

Кстати, пока я там находился, то видел, как подростки купили нелегальную пиротехнику и там же использовали. Мне если честно, было страшно за себя и за людей», — рассказал Алексей.