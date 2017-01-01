Без шансов: Минфин массово скупает валюту

По словам главы министерства финансов Антона Силуанова, в 2018 году правительство намерено скупить валюту в 3-4 раза больше по сравнению с прошлым годом, передаёт finanz.ru.

На валютные интервенции будет направлено 2,8 трлн рублей, если цены на нефть останутся около текущих отметок выше 60 долларов за баррель.

Для сравнения, на закупку долларов потратят такую же сумму, сколько тратят на национальную оборону или каждый шестой собранный с налогоплательщиков рубль.