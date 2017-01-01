Без шансов: Минфин массово скупает валюту

По словам главы министерства финансов Антона Силуанова, в 2018 году правительство намерено скупить валюту в 3-4 раза больше по сравнению с прошлым годом, передаёт finanz.ru.
На валютные интервенции будет направлено 2,8 трлн рублей, если цены на нефть останутся около текущих отметок выше 60 долларов за баррель.
Для сравнения, на закупку долларов потратят такую же сумму, сколько тратят на национальную оборону или каждый шестой собранный с налогоплательщиков рубль.
Увеличить скупку долларов Минфину поможет новая формула интервенций, объясняют аналитики Райффайзенбанка. Сейчас их объем привязан к цене нефти в рублях: иными словами, при одинаковой стоимости барреля чем выше курс - тем меньше валюты может покупать Минфин, и наоборот - если рубль слабеет, интервенции растут.
С 2018 года от этой формулы решено отказаться: объемы скупки долларов будут зависеть исключительно от долларовой цены нефти, что позволит увеличить их в разы.
Валютные аппетиты Минфина ставят крест на возможности укрепления рубля в 2018 году: даже при стабильно высоких ценах на нефть курс доллара поднимется до 60 рублей, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".
Эффект от интервенций виден уже сейчас, отмечают они: цена Brent поднялась до уровней мая-2015, превысив 66 долларов за баррель, а курс доллара почти на 8,5 рублей, или 17% выше, чем тогда - 57,69 рубля на 14.36 мск среды.
Фактически страна будет жить с курсом, который соответствует нефти по 40 долларов за баррель, объясняет Райффайзенбанк. По его прогнозу, доллар может подорожать до отметок выше 65 рублей.
Слабый рубль помогает увеличить доходы федерального бюджета и сократить займы на рынке, объясняет ЦБ в декабрьском Докладе о денежно-кредитной политике. "Рост фактического курса доллара США на 1 рубль относительно прогнозного уровня позволит сократить размещения ОФЗ на 80-85 млрд рублей", - говорится в документе.
novokuznetsk.su
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