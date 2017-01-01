Идём гулять: Впервые в центре Новокузнецка отметят Новый год салютом

В этом году запланирована увлекательная программа мероприятий в ночь на 1 января в центре Новокузнецка.

С 00.30 до 03.30 на площади торжеств пройдёт новогодняя дискотека от «Авторадио», для зрителей организуют яркое фаер-шоу, а после небо озарит красочный фейерверк.

Чтобы не замёрзнуть – для горожан придумали зажигательные конкурсы. Самых активных наградят подарками.