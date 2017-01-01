Идём гулять: Впервые в центре Новокузнецка отметят Новый год салютом

В этом году запланирована увлекательная программа мероприятий в ночь на 1 января в центре Новокузнецка.
С 00.30 до 03.30 на площади торжеств пройдёт новогодняя дискотека от «Авторадио», для зрителей организуют яркое фаер-шоу, а после небо озарит красочный фейерверк.
Чтобы не замёрзнуть – для горожан придумали зажигательные конкурсы. Самых активных наградят подарками.
В рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!» 3, 6 и 7 января на двух городских праздничных платформах пройдут народные гуляния.
Так, 3 января в 15.00 в Саду Алюминщиков будет организован детский спортивный фестиваль «Zима-2018». Всей семьей можно будет активно и весело провести время, приняв участие в забавных интерактивах, зажигательных флешмобах, а креативные ведущие подарят каждому присутствующему позитивные эмоции и отличное настроение. А 7 января в 15.00 здесь состоится театрализованная игровая программа «Рождественские забаVы», где можно будет встретиться с известными персонажами повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Любимые всеми герои подготовили для гостей мероприятия разнообразные конкурсы и викторины.
В этом году в Новокузнецке организована еще одна платформа для проведения различных городских событий – обновленная пешеходная зона по улице Кирова от ТРЦ «Сити Молл» до сквера им. Жукова. Здесь 6 января в 15.00 пройдет городской фестиваль «ПутеШЕСТВИЕ в Рождество». В программе – работа аниматоров, конкурсы, викторины, хороводы и многое другое.
С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте управления культуры.
novokuznetsk.su
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