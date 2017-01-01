Одним махом: Путин за день подписал 64 закона

Многие россияне старались закончить все дела в 2017 году. Президент РФ Владимир Путин не исключение. В последний рабочий день он подписал 64 закона. Все они опубликованы на официальном сайте Кремля.

Глава Государства начал разбирать законы в 10 часов по московскому времени, а закончил после 17 часов.

Он законодательно продлил программу материнского капитала, увеличил размер МРОТ до прожиточного минимума, простил долги по налогам и др.

Узнать, какие изменения принесёт россиянам январь 2018 года можно здесь.