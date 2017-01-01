Уточнённый прогноз: В Кузбассе в новогоднюю ночь похолодает до -33°С

Сегодня в Кузбассе заметно похолодало. В ночь на 1 января температура понизиться до -33°С.
Поэтому специалисты призывают отказаться от долгих гуляний и теплее одеваться.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
01.01
-22,-27,
местами -28,
-33
-17,-22,
местами до -27
юго-восточный
2-7
Переменная облачность, местами по югу небольшой снег,
ночью и утром местами туман, местами изморозь
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