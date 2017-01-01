Уточнённый прогноз: В Кузбассе в новогоднюю ночь похолодает до -33°С

Сегодня в Кузбассе заметно похолодало. В ночь на 1 января температура понизиться до -33°С.

Поэтому специалисты призывают отказаться от долгих гуляний и теплее одеваться.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 01.01 -22,-27, местами -28, -33 -17,-22, местами до -27 юго-восточный 2-7 Переменная облачность, местами по югу небольшой снег, ночью и утром местами туман, местами изморозь

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