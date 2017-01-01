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Новость от 31 декабря 2017

Уточнённый прогноз: В Кузбассе в новогоднюю ночь похолодает до -33°С

Сегодня в Кузбассе заметно похолодало. В ночь на 1 января температура понизиться до -33°С.

Поэтому специалисты призывают отказаться от долгих гуляний и теплее одеваться.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

01.01

-22,-27,

местами -28,

-33

-17,-22,

местами до -27

юго-восточный

2-7

Переменная облачность, местами по югу небольшой снег,

ночью и утром местами туман, местами изморозь

Городская электронная газета Novokuznetsk.su поздравляет дорогих читателей с Новым годом!

novokuznetsk.su

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