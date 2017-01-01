Мало наряжались: Новокузнечане не заметили праздника в городе

Гости и жители Новокузнецка отмечают, что в этом году город встречал Новый год без ярких иллюминаций. Многие отмечают, что праздничное настроение активно создавали торговые центры и магазины, а на улицах мало новогодней атрибутики.

«Приехала из Новосибирска к родным в Новокузнецк. Такое ощущение, что в городе вообще не встречают новый год. Всё как-то уныло», — рассказала Анастасия.

«Город не украшен, грязный. Раньше более живо всё было. Из года в год одна и та же иллюминация. Вроде как у нас впереди 400-летие города, а ничего нового не сделали – такая же елка, те же украшения. Почему бы не сделать больше праздничного оформления с тематикой Кузнецка?» — удивляется Юлия.