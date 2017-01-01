Мы вместе: Новогоднее обращение Путина 2018

На Дальнем Востоке уже встретили Новый год. В эфире федеральных каналов прошло обращение президента Путина к россиянам.
В новогоднем обращении Владимир Путин отметил, что большинство жителей страны отмечают Новый год в ожидании перемен. И они придут в жизнь каждого, если все будут чтить традиции, уважать родителей, понимать своих детей, поддерживать близких.
Обратился глава государства и к тем, кто встречает Новый год на службе или работе.
«Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений», — добавил президент.
В заключение глава государства пожелал гражданам успехов, благополучия и счастья. «Мира и процветания нашей великой России — нашей любимой и единственной!» — добавил он.
novokuznetsk.su
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