Мы вместе: Новогоднее обращение Путина 2018

На Дальнем Востоке уже встретили Новый год. В эфире федеральных каналов прошло обращение президента Путина к россиянам.

В новогоднем обращении Владимир Путин отметил, что большинство жителей страны отмечают Новый год в ожидании перемен. И они придут в жизнь каждого, если все будут чтить традиции, уважать родителей, понимать своих детей, поддерживать близких.

Обратился глава государства и к тем, кто встречает Новый год на службе или работе.