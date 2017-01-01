Год перемен: Глава Новокузнецка поздравил горожан с Новым годом

Глава Новокузнецка поздравил горожан с 2018 годом. Видео было опубликовано накануне, а на его официальной странице ВКонтакте текст поздравления появился ещё утром 31 декабря.

«Следующий год для нас особенный – нашему любимому городу Новокузнецку исполняется 400 лет. Это не просто знаковая дата, а повод гордиться историей, насыщенной событиями и успехами», — отметил Сергей Кузнецов.

Мэр рассказал, что от горожан зависит, какой будет новый год. Он подчеркнул, что 2018 год станет началом добрых перемен.