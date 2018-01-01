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Новость от 01 января 2018

Ёлочка, гори: В разгар новогодних гуляний сгорела главная городская ёлка

ЧП произошло в Южно-Сахалинске в ночь на 1 января на площади Ленина. 25-метровая искусственная ёлка загорелась из-за неудачного запуска петарды, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Пострадавших нет, на место происшествия оперативно приехали спасатели МЧС.

Местные власти обещают заменить сгоревшую ёлку на 12-метровую лесную красавицу. По факту ЧП создали специальную комиссию.

 

 

В Новокузнецке новогодняя ночь прошла без таких масштабных происшествий.  

novokuznetsk.su

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