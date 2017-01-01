Суровые морозы: В Кузбассе похолодает до -35°С

Синоптики предупреждают кузбассовцев, что в ближайшие дни ожидается дальнейшее понижение температуры. Уже в некоторых районах в новогоднюю ночь было до -32°С. В последующие дни температура понизится до -35°С.

Специалисты призывают отказаться от долгих прогулок и дальних поездок.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 02.01 -25,-30, при прояснениях местами -30,-35 -20,-25 Переменный 2-7 Переменная облачность, ночью в отдельных районах по северу небольшой снег, днем преимущественно без осадков, местами изморозь, туман