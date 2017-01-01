Суровые морозы: В Кузбассе похолодает до -35°С

Синоптики предупреждают кузбассовцев, что в ближайшие дни ожидается дальнейшее понижение температуры. Уже в некоторых районах в новогоднюю ночь было до -32°С. В последующие дни температура понизится до -35°С.
Специалисты призывают отказаться от долгих прогулок и дальних поездок.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
02.01
-25,-30,
при прояснениях местами -30,-35
-20,-25
Переменный
2-7
Переменная облачность, ночью в отдельных районах по северу небольшой снег, днем преимущественно без осадков, местами изморозь, туман
novokuznetsk.su
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