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Новость от 02 января 2018

Суровые морозы: В Кузбассе похолодает до -35°С

Синоптики предупреждают кузбассовцев, что в ближайшие дни ожидается дальнейшее понижение температуры. Уже в некоторых районах в новогоднюю ночь было до -32°С. В последующие дни температура понизится до -35°С.

Специалисты призывают отказаться от долгих прогулок и дальних поездок.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

02.01

-25,-30,

при прояснениях местами -30,-35

-20,-25

Переменный

2-7

Переменная облачность, ночью в отдельных районах по северу небольшой снег, днем преимущественно без осадков, местами изморозь, туман

 

novokuznetsk.su

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