Станет чище: Президент подписал закон о раздельном сборе мусора

На сайте правовой информации опубликован закон о раздельном сборе мусора. Его подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе разъяснены основные понятия «сбор отходов», требования к мусорным полигонам и территориальные схемы.

Отметим, региональные власти обязали проводить через публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, включая расположение сортировочных станций, полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сообщает РИА Новости.

Ранее мы сообщили, что президент за последний рабочий день подписал более 60 законов