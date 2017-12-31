Станет чище: Президент подписал закон о раздельном сборе мусора

На сайте правовой информации опубликован закон о раздельном сборе мусора. Его подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе разъяснены основные понятия «сбор отходов», требования к мусорным полигонам и территориальные схемы.
Отметим, региональные власти обязали проводить через публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, включая расположение сортировочных станций, полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сообщает РИА Новости.
Ранее мы сообщили, что президент за последний рабочий день подписал более 60 законов
novokuznetsk.su
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