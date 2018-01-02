Разоримся: Бензин может подорожать до 55 рублей за литр

Из-за роста акцизов на топливо, эксперты ожидают резкое повышение стоимости бензина в этом году. По предварительным подсчётам, за литр водители станут отдавать до 55 рублей.

При этом член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Рустам Танкаев подчёркивает, что стремительный рост цен – это не вынужденная мера, производители бензина используют рост акцизов как повод поднять цены, передаёт газета Известия.

Другие эксперты настроены более оптимистично и говорят о подорожании бензина на три рубля.

Ранее член Российского союза инженеров Иван Андриевский заявил, что растущие цены на бензин спровоцируют рост расслоения российского общества, что в свою очередь усилит социальную напряжённость.