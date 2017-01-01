Из-за погоды: Новокузнечане жалуются на смог и вонь

Жители Новокузнецка вновь жалуются на смог в городе.

«Опять морозы настали и дышать в Центральном районе нечем! Почему стало так часто нас накрывать этим вонючим облаком?» — жалуется горожанка Валентина.

Напомним, в конце декабря новокузнечане задыхались от смога больше недели, всё это время не снимали режим НМУ №1.

По словам пресс-секретаря Кемеровского гидрометцентра Натальи Полуэктовой, большой вклад в загрязнение городской атмосферы вносят наземный транспорт и печное отопление. Сейчас режима «Чёрного неба» нет, но установились холода до -30 °С.