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Новость от 04 января 2018

За последние пять лет: Метаморфозы новогодних поздравлений Тулеева

 Кузбассовцы активно обсуждают последнее новогоднее видеообращение губернатора Амана Тулеева. Он традиционно выступил за несколько минут перед поздравлением президента России Владимира Путина.

Многие заметили, что губернатор изменился и сильно похудел. Вдобавок взахлёб обсуждали ёлку, которая весь ролик загораживает ногу губернатора (весной прошлого года он сделал операцию на позвоночник, долго восстанавливался и после приступил ко своим обязанностям, находясь в инвалидном кресле).

Мы решили вспомнить его поздравления за последние пять лет, чтобы читатели могли наглядно увидеть все изменения во внешности губернатора за это время и сравнить его речи.

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