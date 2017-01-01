За последние пять лет: Метаморфозы новогодних поздравлений Тулеева

Кузбассовцы активно обсуждают последнее новогоднее видеообращение губернатора Амана Тулеева. Он традиционно выступил за несколько минут перед поздравлением президента России Владимира Путина.
Многие заметили, что губернатор изменился и сильно похудел. Вдобавок взахлёб обсуждали ёлку, которая весь ролик загораживает ногу губернатора (весной прошлого года он сделал операцию на позвоночник, долго восстанавливался и после приступил ко своим обязанностям, находясь в инвалидном кресле).
Мы решили вспомнить его поздравления за последние пять лет, чтобы читатели могли наглядно увидеть все изменения во внешности губернатора за это время и сравнить его речи.
От 31 декабря 2017 года
От 31 декабря 2016 года
От 31 декабря 2015 года
От 31 декабря 2014 года
От 31 декабря 2013 года
novokuznetsk.su
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