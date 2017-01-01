Эксперты проанализировали: Новокузнечане недовольны работой местных властей

Эксперты Финансового университета при правительстве на основе мнения россиян оценили деятельность городских властей. Этот социологический проект был реализован в рамках проекта «Качество жизни в городах России» в конце 2017 года.

У местных жителей спрашивали о деятельности властей и приходилось ли им давать деньги представителям администрации.

Выяснилось, что 52% россиян считают, что власти делают всё для комфортной жизни в стране.

Выше всего работу властей оценивают жители Грозного, Тюмени и Севастополя.

В Новокузнецке 56% считают, что городские власти делают всё для благополучия граждан. Ещё 22% жителей уверены, что могут влиять на городскую власть. И только 14% признались, что за последнее время давали взятку сотрудникам ГИБДД, врачам и другим представителям местной власти.

Но многие новокузнечане всё же недовольны качеством работы местных властей. В нашем городе индекс качества работы составил 49 из 100.