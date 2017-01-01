Чистка продолжается: Путин сократил число работников полиции на 10 тысяч человек

«Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ — в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199 человек, работников — 130 813 человек», — говорится в указе.