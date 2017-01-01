Повышение пенсионного возраста: Глава ПФР назвал три уровня преобразований

Как рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, в ближайшее время реформирование пенсионной системы продолжится. Начнут внедрять новые системы — корпоративную и добровольную. При этом процесс будет происходить сразу на трёх уровнях.

Первый – государственный, уже реализуется. В частности, увеличилось количество лет, нужных для того, чтобы страховая пенсия могла быть назначена. Рост также коснулся минимального количества баллов, которые для этого требуются, передаёт inforeactor.ru.