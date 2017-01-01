Повышение пенсионного возраста: Глава ПФР назвал три уровня преобразований

Как рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, в ближайшее время реформирование пенсионной системы продолжится. Начнут внедрять новые системы — корпоративную и добровольную. При этом процесс будет происходить сразу на трёх уровнях.
Первый – государственный, уже реализуется. В частности, увеличилось количество лет, нужных для того, чтобы страховая пенсия могла быть назначена. Рост также коснулся минимального количества баллов, которые для этого требуются, передаёт inforeactor.ru.
Ко второму уровню Антон Дроздов отнес развитие корпоративных систем. Дроздов рассказал о нормах в законодательстве для стимулирования их совершенствования. Это будет полезным для тех, чья работа сопряжена с вредными и опасными условиями.
Добровольную пенсионную систему глава ПФР называет третьим уровнем. К нему относятся компании, входящие в топливно-энергетический комплекс России, а также предприятия сферы транспорта, финансов, которые также нуждаются к стимуляции.
Правительство отвечает за состояние этих трех направлений, ответственность за первое из них лежит именно на Пенсионном фонде. На это указал Дроздов, отмечая, что государственная система нуждается не в реформировании, а в совершенствовании.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники