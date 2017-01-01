Не бедствуют: Минфин раскрыл зарплаты судей

По информации министерства финансов, по итогам 2016 года зарплата у судей и главы Конституционного суда (КС) достигла 614 тыс. руб., это больше, чем у главы Верховного суда (ВС). Он зарабатывает 530 тыс. руб. в месяц. При этом зарплата остальных служащих КС и ВС варьируется между 130 тыс. и 170 тыс. руб.

Сотрудники Судебного департамента при Верховном суде РФ получают около 385 тыс. руб.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) зарплаты совсем скромные на фоне остальных – от 88 тыс. руб. до 130 тыс. руб. А в службе судебных приставов работники получают 33 тыс. руб., а работники центрального аппарата – 77 тыс. руб., передаёт pravo.ru.

Ранее Минфин опубликовал доход министров. Отметим, что по данным статистики, в Кузбассе в среднем получают более 32 тыс. рублей в месяц. При этом многие эксперты считают, что эти данные сильно завышены.