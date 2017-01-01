Ужесточение: За финансовые пирамиды предлагают сажать на 10 лет

В Минфин и Центробанк отправлен запрос на реализацию нового законопроекта. Представители Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров хотят приравнять компании, которые не гарантируют обещанной гражданам доходности вложений, к финансовым пирамидам, а наказание за их организацию увеличить до 10 лет лишения свободы.

Для реализации этого законопроекта нужно внести изменения в УК, передаёт газета Известия.