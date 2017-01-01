Ужесточение: За финансовые пирамиды предлагают сажать на 10 лет

В Минфин и Центробанк отправлен запрос на реализацию нового законопроекта. Представители Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров хотят приравнять компании, которые не гарантируют обещанной гражданам доходности вложений, к финансовым пирамидам, а наказание за их организацию увеличить до 10 лет лишения свободы.
Для реализации этого законопроекта нужно внести изменения в УК, передаёт газета Известия.
Для справки:
Центробанк в 2015 году обнаружил 200 пирамид, в 2016-м — 180, в 2017-м — 130. Ущерб граждан от финансовых пирамид на конец декабря превышает 20 млрд рублей, подсчитали в МВД. В производстве следственных органов находится около 200 уголовных дел о финансовых пирамидах.
novokuznetsk.su
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