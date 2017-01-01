На каких собак похожи журналисты Novokuznetsk.su и ВашГород.ру — мнение робота Microsoft

В 2018 году, как известно, бал правит Жёлтая Земляная Собака.

В позапрошлом году ВашГород.ру ко Дню смеха выпустил материал, где нашумевший робот от Microsoft рассказал, на каких собак похожи новокузнецкие мэры. Редакцию много критиковали, в ответ сыпались предложения узнать, на каких четвероногих похожи сами журналисты. В год Собаки осуществляем это пожелание.

Напомним, сервис What-Dog изначально запустили для определения породы собаки по фото. Но затем многие пользователи ради смеха начали добавлять фото самих себя, коллег и друзей.

Кристина Ковалёва из новокузнецкой редакции ВашГород.ру и Ольга Беспалова из Novokuznetsk.su — английский кокер-спаниель. А значит, компанейские и спортивные. Альтер-эго наших журналистов с первого раза сказанное не понимает, но мы этому не верим — иначе как бы Кристина так ловко разобралась в загадках новокузнецких улиц, а Ольга каждую пятницу выпускала обзоры самых резонансных новостей прошлого года?

Журналист новокузнецкой редакции Маргарита Андреева, куратор “Гида по городу” — такса. Игривая и с отличным обонянием - помогает находить прекрасные инфоповоды, как, например, давно не чищенная опасная лесенка. А упрямый нрав весьма кстати в спорах с пресс-службами.

Михаила Шестакова сервис определяет как бордер-колли — очень спортивного и с пристальным взглядом (а это чтоб новые угольные разрезы высматривать). Ещё весьма сообразительного — что как раз кстати для разбирательств с квадратными метрами-ипотекой-субсидиями и прочими дебрями недвижимости.

Альтер-эго Елены Хатовой (Ольга Светлая) и Татьяны Жуковой — афганская борзая. Домоседка, неприступная и отчуждённая, чтобы не отвлекаться на мелочи и быстрее конкурентов разобраться в новых законах и изменениях в экономике (в случае Елены) и успеть между пробками в Новосибирске сделать обзор очередного необычного музея (в случае Татьяны). Ещё сервис советует чаще расчёсываться — видимо, в нагруженные инфоповесткой будни порой не до этого.

Журналист кемеровской редакции ВашГород.ру Мария Моргунова (Полина Лазарева) — пудель. Сообразительный и дружелюбный (а это чтобы входить в доверие чиновников), легко идёт на контакт с людьми — иначе бы не разговорила суровых кемеровских маршрутчиков.

Главный редактор сайтов ВашГород.ру и Novokuznetsk.su Иван Путилов — золотистый ретривер. Способен найти общий язык с абсолютно каждым, крепкий (а вы думаете, легко журналистов от претензий пресс-служб и недовольных читателей защищать?) и активный. Ещё альтер-эго Ивана весьма дружелюбен и готов радовать окружающих. Это Иван и делает, например, разбирая нестыковки в релизе областной администрации.

Дорогие читатели! Поздравляем вас с годом Собаки и желаем, чтобы он стал как можно более дружелюбным. Сохраняйте позитивный настрой и не бойтесь иногда посмеяться над собой.