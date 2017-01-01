Смог накрыл: В Новокузнецке введён режим «Чёрного неба»

В Новокузнецке введён режим неблагоприятных метеорологических условий до 18:00 5 января 2018 года. Смог накрыл город из-за морозов, которые уже несколько дней стоят на территории Кемеровской области.

В связи с вводом режима «Чёрного неба» предприятия, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ, обязаны проводить мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Напомним, на смог горожане стали жаловаться с первых чисел января. Последний раз режим НМУ был введён на неделю в конце декабря 2017 года.