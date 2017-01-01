Медики бывают разные: Новокузнечанка благодарит врачей скорой помощи за спасение её матери

Горожанка Надежда обратилась в редакцию novokuznetsk.su с просьбой рассказать о профессионалах, которые работают в скорой помощи.

«Пожалуйста, напишите от меня благодарность бригаде скорой помощи, приехавшей 4 января по адресу Серафимовича, 17. Они очень помогли моей маме. Имён не знаю, не спросила в суматохе. А вызывала их к своей маме, ей уже 89 лет. Она жила на Алтае у моей дочери в деревне и захотела погреться возле печки, да вспыхнул толстый махровый халат. В доме была только моя внучка (11 лет). Кроме халата на старушке были ещё штаны, рубашка — горело всё! Девочка руками срывала горящие вещи... в общем остались одни носки. Вызвали скорую из п. Поспелиха — отказ, звоните в Барнаул и везите. Барнаул без сопровождения не берет.

Потом поехал за ней мой сын и привез к нам, в Новокузнецк. Обгорела сильно: ягодицы, внутренняя сторона бедер, спина.

Привез её 31 января в ночь, днём я вызвала скорую, приехали через 2,5 часа, измерили температуру, давление, посоветовали везти в травму и уехали. А маме хуже, раны не заживают, мокнут, она плачет. Я 4 декабря вызвала ещё раз скорую, намереваясь увезти её в больницу. Приехали, молча залили всё перекисью, и засыпали стрептоцидом. Всё очень быстро и чётко, не обращая внимания на крики. Сказали, вызвать участкового врача, чтобы выписали антибиотики. Вот такие разные бригады скорой помощи», — рассказала Надежда.